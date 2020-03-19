Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü - Son Dakika

Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçe halkının buluşma noktası olan Adnan Menderes Meydanı'nda oturma banklarını söktü.

Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçe halkının buluşma noktası olan Adnan Menderes Meydanı'nda oturma banklarını söktü.


Belediye, dünyayı etki altına alan korona salgınına karşı bir tedbiri daha hayata geçirdi. Ortak kullanım alanlarında düzenli olarak yıkama ve dezenfeksiyon yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bütün ikazlara rağmen dışarıya çıkan ve ilçenin buluşma noktası olan meydandaki bankları kaldırmak zorunda kaldı. Vatandaşlar da sık sık zaman geçirdikleri Adnan Menderes Meydanı'ndaki oturma banklarının kaldırılmasına destek verdi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, önemli olan halk sağlığı olduğuna dikkat çekerek, "Hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız ve belediyeler olarak tüm kurumlar üzerine düşeni yapmakta. Vatandaşımız da 2 hafta gibi kısa bir süre üzerine düşeni yapmalı. Ancak bu virüs belasından birlikte kurtulabiliriz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Evlerimizde zaman geçirelim" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok         
16:18
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak         
16:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]