Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdi - Son Dakika
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Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdi

01.09.2022 17:10

Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdiTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da su patlağından dolayı iki gündür parka ve yola akan su, esnaf ve vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdi

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da su patlağından dolayı iki gündür parka ve yola akan su, esnaf ve vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Pilot İhsan Aksoy Sokak üzerinde su patlağı meydana geldi. Yetkili birimleri aramalarına rağmen iki gündür akan suya müdahalenin geç yapıldığını ifade eden vatandaşlar, ilgisizliğe sitem etti. Patlak nedeniyle Uğur Mumcu Parkı'nda su birikintisi oluştu. Parka gelen küçük yaştaki çocuklar tahterevalli çevresinde biriken sudan geçip oyun yaptı.

"Boşa akan su parası bizim cebimizden çıkıyor"

Esnaf Erdoğan Çakır, " Türkiye'nin en pahalı ikinci suyunu kullanan Tekirdağ halkının demek ki paraları bu su patlaklarına gidiyor. Yazık günah! TESKİ şu patlakları durdursa belki halk daha ucuz su kullanacak. Yıllardır çektiğimiz çile bitmiyor. Vatandaş olarak artık yeter artık diyorum. İnanın ki köyler bu Çorlu'dan daha iyidir. Yazık günah, tonlarca su boşa gitti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaş boşa akan suya tepki gösterdi - Son Dakika
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