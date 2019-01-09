Vatandaş çatıya çıktı, sokaktakiler cep telefonuna sarıldı
KAYSERİ - Kayseri
'de Mesut Yaman adındaki vatandaş intihar etmek için çatıya çıktı. Manzarayı gören sokaktaki vatandaşlar olayı görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.
44 yaşındaki inşaat işçisi Mesut Yaman, iş bulamadığı gerekçesiyle, Kocasinan
ilçesi Sahabiye Mahallesindeki yüksek katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine kısa sürede, itfaiye, ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Sokaktan geçen vatandaşlar ise işi gücü bırakıp Mesut Mesut Yaman'ın intihar girişimini, cep telefonları aracılığıyla canlı yayın yapmaya koyuldu. "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" atasözünü hatırlatan vatandaşların bu görüntüsü, insanlık öldü yorumlarına da neden oldu. Polis
zaman zaman vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışsa da, vatandaş canlı yayın yapmaktan taviz vermedi.
Mesut Yaman'ın çatıya çıkmasından yaklaşık 40 dakika sonra İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerine intikal etti. Kulular'ın çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştığı Yaman, önce dirense de, yaklaşık 10 dakika sonra çatıdan inmeye karar verdi. Çatıdan inen Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan iş istedi. Mesut Yaman'ın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile görüşmek için Valilik binasına girmesinin ardından meraklı vatandaşlar dağıldı.