Vatandaş, Çin aşısına karşı neden tedirgin?
08.12.2020 13:51
Kanal D Haber'in sokaktaki vatandaşlara aşı konusunda fikirlerini sorduğu röportaj gündeme geldi.
Kanal D Haber'in sokaktaki vatandaşlara aşı konusunda fikirlerini sorduğu röportaj gündeme geldi. Vatandaşlar, Çin aşısına karşı tedirgin ve ön yargılı olduğunu söyledi. Aşının Covid-19'un yayıldığı Çin'den geldiği için tedirgin olduğunu ifade eden vatandaş, aşı konusunda düşüncelerini anlattı.
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