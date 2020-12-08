Vatandaş, Çin aşısına karşı neden tedirgin?

Kanal D Haber'in sokaktaki vatandaşlara aşı konusunda fikirlerini sorduğu röportaj gündeme geldi. Vatandaşlar, Çin aşısına karşı tedirgin ve ön yargılı olduğunu söyledi. Aşının Covid-19'un yayıldığı Çin'den geldiği için tedirgin olduğunu ifade eden vatandaş, aşı konusunda düşüncelerini anlattı.