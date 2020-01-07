Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi - Son Dakika

Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi

6 saat önce

KDK, İstanbul Kadıköy'den gelen 'Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması' isteği doğrultusunda;

Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi, System.String[]

KDK, İstanbul Kadıköy'den gelen 'Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması' isteği doğrultusunda; yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi.


Konuya ilişkin KDK'dan yapılan açıklamada, "Başvuran, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması ve ağaçlandırılma alanı olması için çevre sakinleri olarak idarelere başvurular yaptıklarını, sonuç alamadıklarını belirterek kamuya terk edilen alanın çocuklar için park ve yeşillendirilerek ağaçlandırılma alanı olması için Kurumumuza başvuru yaptı.KDK başvuru üzerine İstanbul Valiliği'nden ve Kadıköy Belediye Başkanlığından bahse konu alanla ilgili bilgi istedi. Gelen bilgi ve belgelerden ve Kadıköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden, Kadıköy Belediyesi'ne alanın devir yapıldığı, park ve yeşillendirme işinin Kadıköy Belediyesinde olduğu, imar planları dahil diğer belgelerin Kadıköy Belediyesine ulaşmadığı tespit edildi. KDK uzmanları mevzuatta yaptıkları araştırmada da ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarının kurulumu, bakımı ve onarımının belediyelerin görev ve yetkileri arasında olduğunu belirledi" denildi.


KDK'nın Belediye'ye "Yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendir" dediğinin belirtildi açıklamada, "KDK mevzuat araştırmasının ardından yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi gerektiği konusunda Ombudsman tavsiye kararı verdi. Kadıköy Belediyesi'ne ve başvurucu vatandaşa iletilen kararın neticesinde Yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi başlayacak" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler
17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

Son Dakika Haberleri
16:48 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (7) - Son Dakika
16:47 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9) - Son Dakika
16:47 'İkinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde' - Son Dakika
16:43 Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti - Son Dakika
16:43 Sokak Hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:51:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]