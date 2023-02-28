Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: "Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz" - Son Dakika
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Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: "Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz"

28.02.2023 20:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, dertlerini dinledi. Bir vatandaşın, "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusu üzerine İmamoğlu "En az 15 yıl. Çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, dertlerini dinledi. Bir vatandaşın, "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusu üzerine İmamoğlu "En az 15 yıl. Çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde" yanıtını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnafla ve vatandaş ile bir araya geldi, sohbet etti. Ziyaret sırasında bir vatandaş ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı:
"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA SİYASET KONUŞULMASINI İSTEMİYORUZ"
"Vatandaş: Ümitlerimizin taze kalması için kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. Çok çabuk kaybediyoruz. Bazen en ufak şey ümit kırıntılarını kaybetmemize neden oluyor.
İmamoğlu: Güçlü kalacağız, ayakta duracağız dimdik. Konuşacağız.
Vatandaş: Çocuklarımızın yanında siyaset konuşulmasını hiç arzu etmiyoruz. Ama öyle bir hale geldik ki gündemden kopamıyoruz. Onların konuşacağı başka şeyler olmalı hayatta. Ne oyun kaldı ne eğlenceleri kaldı. Bizim ruh halimiz onlara yansıyor. O kadar üzülüyorum ki onlar adına. Sadece o psikolojiden o havadan çıksınlar istiyorum.
İmamoğlu: Göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yöneticinin ona fayda sunmayı başarabilmesi. O kadar güzel işlerimiz var ki yapabileceğimiz. Bu süreci atlatmak zorundayız. Hepimizin çoluğu çocuğu bu yaşananlardan etkileniyor. Raziye hanım o kadar güzel anlattınız ki. Kız kardeşim, eşim neye vahlanıyorsa, aynı cümleler. O kadar güzel izah ettiniz ki, var olun. İnşallah başaracağız."
İmamoğlu'nun ziyareti sırasında karşılaştığı öğrenciler de üniversitelerin kapatılmasından şikayet etti. İmamoğlu, farklı branşlarda Türkiye'nin önemli öğretim üyelerine kültür merkezlerinde ders verdireceğini söyleyerek öğrencileri katılmaya çağırdı.
"BÜTÜN SİYASETİ BİR YANA BIRAKSAK KAÇ YILDA ÇÖZÜLÜR BU İŞ"
Bir vatandaşın olası bir depremle ilgili "Bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür" sorusunu da İmamoğlu şöyle yanıtladı:
"En az 15 yıl. Niye diyeceksin, çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. O hızla gitsek bize lazım 100 sene. Ama bir seferberlik başlatacağız, yarın sokağa çıkacağım. Şu an seni dinlemek için buradayım. Biliyorum ki 100 sorunun 80'i depremle ilgili olacak. Seni dinlemek, çözüm üretmek zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Bu sektörü de bilen bir insanım. Ayağa kalkmak zorundayız. Hiç kimse sakat binada oturamaz. Bunu, geçici olarak kira ile desteklemeliyiz, rezerv konutlar üretip bazı insanları oraya yerleştirmeliyiz. Seri araştırmada olduğu yerde yıkılacak 300 küsur bina tespit ettik. Şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız."

Kaynak: ANKA
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Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: 'Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz' Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: 'Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz'

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: 'Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaş Depremi Sordu Ekrem İmamoğlu Yanıtladı: "Bütün Siyaseti Bir Kenara Bıraksak Çözülmesi En Az 15 Yıl. Çünkü 24 Yıldır Depremi Konuşuyoruz" - Son Dakika
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