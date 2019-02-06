Vatandaş Derdini Anlattı Vali Dağlı Dinledi
55 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısında Vali Dr. Zülkif Dağlı vatandaşların sorunlarını dinledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısında Vali Dr. Zülkif Dağlı
vatandaşların sorunlarını dinledi.
Vali Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve geleneksel olarak devam eden Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi. Toplantıya İl Jandarma
Komutanı Mustafa Çetinkaya
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
ve ilgili daire müdürlerinin katıldığı halk gününde, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her zaman olduğu gibi vatandaşlar sırayla toplantı salonuna alınarak dertlerini anlattılar.
Vali Zülkif Dağlı, "Halkımızın sorunlarını dinlemek ve onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimiz" dedi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
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