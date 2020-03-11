Vatandaş Dündar'ı bağrına bastı - Son Dakika
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Vatandaş Dündar'ı bağrına bastı

15 dakika önce

Dikkaldırım Mahallesi'nde önce vatandaş ve pazarcılar, ardından hasta ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı vatandaş, "Allah senden razı olsun, her zaman yanımızdasın" diyerek bağrına bastı.

Vatandaş Dündar'ı bağrına bastı, System.String[]

Dikkaldırım Mahallesi'nde önce vatandaş ve pazarcılar, ardından hasta ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı vatandaş, "Allah senden razı olsun, her zaman yanımızdasın" diyerek bağrına bastı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en büyük mahallelerinden Dikkaldırım Mahallesi'nde sabah çorba ikramı yaptı, ardından vatandaş ve pazarcılarla buluştu. Tezgahları tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, ardından vatandaş ve esnafa çorba ikramında bulundu.


Sabah erken saatte vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile buluşmayı sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın buluşması sıcak ve samimi görüntülere sahne oluyor. Sabahın erken saatlerini sıcak çorba ve sohbetle ısıtan Dündar'ı alkışlayarak karşılayan esnaf, çorbanın başkanla buluşmalarına, kucaklaşmalarına vesile olmasından çok önemsediklerini söyledi. Kasalar üzerinde vatandaş ve pazarcılar kahvaltı yapan Başkan Mustafa Dündar, tek tek tüm esnafı ve vatandaşları dinliyor.


Başkan Dündar, "Pazarlar, şehrin, mahallelerin kalbinin attığı yerler. Bizler de cefakar esnafımız ve vatandaşlarımızla buluşarak onlarla sohbet ediyor, öneri ve taleplerini dinliyoruz. Osmangazi'mizin her sokağına, her mahallemize nasıl dokunuruz, daha fazla neler yapabiliriz birlikte karar veriyoruz" dedi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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