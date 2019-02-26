Son Dakika Haberleri: Vatandaş Ekonomiden Şikayetçi

Vatandaş Ekonomiden Şikayetçi

1 saat önce

Pazartesi Günleri Yıldıztepe Mahallesi'nde kurulan pazarı gezen Başkan Kurt, burada pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş Ekonomiden Şikayetçi, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Yıldıztepe ve Büyükdere Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Kurt,Yıldıztepe Pazarını da gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini dinledi. Hem vatandaş hem de esnaf pahalılıktan şikayetçi oldu.

Vatandaşlar ve pazar esnafı Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, meyve ve sebze fiyatlarını da kontrol etti. Başkan Kurt, kiminle sohbet etse pahalılıktan şikayet etti. Esnaf meyve ve sebze fiyatları pahalı olduğu için satış yapamamaktan yakınırken, vatandaşlar da geçinmekte zorlandıklarını anlattı. Ekonomik krizin en çok mutfağı vurduğunu belirten vatandaşlar, aldıkları maaşlar ile ay sonunu getiremediklerini söyledi.

Başkan Kurt,pazar ziyaretinin ardından Yıldıztepe ve Büyükdere Mahallesi'nde bulunan işyerlerini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla ile buluşan Başkan Kurt, onlarla sohbet etti. Onların da istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Ancak burada da esnaf ve vatandaşın şikayeti değişmedi. Ekonomik krizin kendilerini çok etkilediğini belirten esnaf ve vatandaşlar, geçinmekte zorlandıklarını kaydetti. Yetkililerin bir an evvel önlem alması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Pahalılıktan meyve ve sebzenin yanına yanaşamıyoruz.

Önceden bir kilo aldığımız meyve sebzeyi şimdi yarım kilo alıyoruz. Et zaten girmiyor eve, fiyatlar artmaya devam ederse, bizi daha zor günler bekliyor" dedi.

Ekonomik sıkıntının sorumlusunun 17 yıldır ülkeyi yöneten AKP olduğunu söyleyen Başkan Kazım Kurt, "Ülkeyi onlar yönetmiyor gibi davranıyor; pazarcıyı, marketçiyi terörist ilan ediyorlar. Vatandaşımız her şeyi biliyor ve farkında, inanıyorum ki cevabını da 31 Mart 'ta verecektir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:41 Kaynak: Bültenler

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