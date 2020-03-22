Vatandaş evindeyken sokak hayvanları aç kalmayacak - Son Dakika
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Vatandaş evindeyken sokak hayvanları aç kalmayacak

6 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları, aç kalmaması için belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Vatandaş evindeyken sokak hayvanları aç kalmayacak, System.String[]

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları, aç kalmaması için belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Tedbirler kapsamında vatandaşların evlerde kalması için çağrıda bulunulduğunu hatırlatan Altıkulaç, bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasının önemine vurgu yaparak, Belediye olarak da vatandaşları bu konuda uyardıklarını anlattı.

Belediye olarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar yaptıklarına da işaret eden Altıkulaç, "Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımız tarafından beslenen sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için ilçemizde belli noktalara ekmek doğrayarak onların doymasını sağlıyoruz. Çağrımıza duyarlılık göstererek evlerinden çıkmayan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. Gözleri arkada kalmasın. Sokak hayvanlarının hayatını sürdürmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Altıkulaç, daha önce koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalanlar için salgın riskinin sona ermesinin ardından kültür gezileri düzenleyeceği sözünü vermişti.

Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:06 Kaynak: AA

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