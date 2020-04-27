Vatandaş gelemeyince büyükşehir gitti - Son Dakika
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Vatandaş gelemeyince büyükşehir gitti

6 saat önce

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla sulama kooperatifleri tarafından işletilen gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin kira bedellerinde herhangi bir artış yapmama kararı alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sözleşme yenilemesi için...

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Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla sulama kooperatifleri tarafından işletilen gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin kira bedellerinde herhangi bir artış yapmama kararı alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sözleşme yenilemesi için Büyükşehir Belediyesine gelmesi gereken ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gelemeyen kooperatif başkanlarını ziyaret ederek, sözleşmelerin yenilenmesini sağladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasını temin etmek maksadıyla tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapılmadan, kira sözleşmelerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.


S.S. Sancaklıiğdecik Tarımsal Sulama Kooperatifi, S.S. Sancaklıbozköy Tarımsal Sulama Kooperatifi, S.S. Karaoğlanlı Tarımsal Sulama Kooperatifi ve S.S. Palazdede Tarımsal Sulama Kooperatifi'ni ilgilendiren bu karar sonrasında, Karaoğlanlı Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Fethi Kanber ile Sancaklıiğdecik Sulama Kooperatifi Başkanı Baki Sürücü, 65 yaş üstü olması ve kronik rahatsızlıklarının bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olduklarını ve ek sözleşmeyi imzalamak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine gelemeyeceklerini bildirdi.


Kırsal Hizmetler Dairesi harekete geçti


Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tarım sezonun başlamış olması ve mevsim yağışlarının yetersizliğini dikkate alarak sulama hizmetinde kesintiye mahal vermemek ve üreticinin mağdur olmasını önlemek maksadıyla kooperatif başkanlarının durumunu değerlendirdi ve düzenlenen sözleşme ile Karaoğlanlı ve Sancaklıiğdecik Mahallelerine giderek ziyaret edilen kooperatif başkanlarına imzalatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evde Kal Manisa, çiftçilerimiz üretime, biz çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:28 Kaynak: İHA

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