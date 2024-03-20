Vatandaş haklı olarak isyanda! Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar

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İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu

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İstanbul'daki fahiş site aidatları uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ederken bir yandan da gözler site yöneticilerinin aldıkları maaşlara çevrildi. Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı.

"ÇAKARLI ARAÇLARLA SİTEYE GİRİYORLAR"

Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor. Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri. Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var" dedi.

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yöneticinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş" ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ DURUMA TEPKİLİ

Vatandaşlar ise yaşanan bu duruma tepkili... Yapılmayan işlerden bile ücret talep edildiğini belirten vatandaşlar, devletin duruma el atarak denetimlerini sıklaştırması gerektiğini savunuyor.