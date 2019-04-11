Son Dakika Haberleri: Vatandaş ilk kez dolar sattı

Vatandaş ilk kez dolar sattı

15 dakika önce

Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.

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Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:44 
Ekonomi
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