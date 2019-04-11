Vatandaş ilk kez dolar sattı

Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.

Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.

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