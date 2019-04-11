Vatandaş ilk kez dolar sattı
15 dakika önce
Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.
Bireysel döviz mevduatı altı ay kesintisiz artışın ardından seçimi takip eden haftada ilk kez düştü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:44
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