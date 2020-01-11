Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti - Son Dakika

Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının kendisine iletilen çeşitli konulardaki istek ve taleplerini yerinde inceleyen Başkan Yalçın, çözüm için gerekli talimatları verdi.


Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin dik yamaçtan inmekte zorlandıklarını söyleyen velileri ile de görüşen Başkan Yalçın, kısa süre içerisinde alternatif bir yol yaparak ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. İncelemeler esnasında mahalle sakinleri ve esnaflardan çay davetleri de alan Başkan Yalçın, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Mahalle sakinleri de kısa süre önce çözülen mesken sorunlarından dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade etti.


Başkan Yalçın ayrıca KYK Pertevniyal Sultan Kız Yurdu Müdiresi Yüksel Kaya ve görevli memurelerle de bir süre görüştü. Çeşitli isteklerde bulunan Yurt Müdürü Kaya'ya her türlü destek ve yardımın sağlanacağını söyleyen Başkan Yalçın, irtibat için yetkili başkan yardımcısı ve müdürlerin telefon numaralarını verdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
16:58 Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği - Son Dakika
16:57 Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık" - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika
16:57 Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
16:53 Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü - Son Dakika
16:40 Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Son Dakika
15:40 Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaş istedi, Başkan Yalçın yerinde çözüm üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]