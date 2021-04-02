Vatandaş istedi, büyükşehir çalışma başlattı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 5774 Sokak'ta 15 bin metrekarelik atıl alanda gerçekleştireceği peyzaj projesi öncesi zemin dolgu çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Müftü Alim Efendi Bulvarı'nda peyzaj düzenlemesi yaptığımız esnada vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu talebe istinaden; talimatları doğrultusunda biz de mevcut alanda çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Manisa'daki atıl alanları yeşil alanlara dönüştürmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiriyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de önemli bir çalışma daha başladı. 5774 Sokak'ta 4 adada 15 bin metrekarelik atıl alanda, peyzaj uygulaması öncesi toprak dolgu düzenlemeleri yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "5774 Sokak'ta, 15 bin metrekarelik alanda çimlendirme yapacağız ve çınar ağaçları ekerek, atıl alanı yeşil alana dönüştüreceğiz. Burada eski adıyla 5789 Sokak yeni adıyla Müftü Alim Efendi Bulvarı'nda çalışmalarımızı sürdürürken, mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızdan atıl alanlara yönelik proje yapmamız için bir talep gelmişti. Bu talebe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kayıtsız kalmadı. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda biz de çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz şu anda alana kum çekiyorlar. İş makineleri ile zemin üzerinde dolgu çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışma tamamlandığında 15 bin metrekarelik kötü görüntü oluşturan alanı, peyzajıyla dikkat çeken bir hale dönüştürmüş olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA