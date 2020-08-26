Vatandaş istedi taziyeevleri modern görüntüye kavuşturuldu - Son Dakika

Vatandaş istedi taziyeevleri modern görüntüye kavuşturuldu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan Çiçekliyurt Mahallesi ile Batı Çanakçı Mahallesi'ne bağlı Yemişalan mezrasında bulunan taziyeevlerinin modernizasyonunu yaparak yeniledi.

Vatandaş istedi taziyeevleri modern görüntüye kavuşturuldu, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan Çiçekliyurt Mahallesi ile Batı Çanakçı Mahallesi'ne bağlı Yemişalan mezrasında bulunan taziyeevlerinin modernizasyonunu yaparak yeniledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü için başlatılan hizmet çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerini ziyareti sırasında vatandaşların taziyeevlerinin yenilenmesi taleplerini ilettiği Başkan Beyoğlu, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne talimat vererek taziyeevlerinin modern hale getirilmesini istedi. Başlatılan hummalı çalışma sonucu Karacadağ bölgesinde bulunan Çiçekliyurt Mahallesi ile Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan Mmzrasında bulunan taziyeevlerinin modernizasyonu Bağlar Belediyesi tarafından yapılarak güzel bir görüntüye kavuşturuldu.

Muhtarlardan teşekkür mesajı

Batı Çanakçı Mahalle muhtarı Necat Başaran ve Çiçekliyurt Mahalle muhtarı Mehmet Akpirinç, yapılan hizmetten memnun kaldıklarını ifade ederek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu ise bugüne kadar ihmal edilen kırsal yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmek için çaba harcadıklarını belirterek birçok mahalle ve mezradaki okulların, taziyeevleri ve ibadet yerlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine taziyeevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak kullanışlı hale getirdik. İmkanlarımız dahilinde ilçemizin her karışına hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Çanakçı, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vatandaş istedi taziyeevleri modern görüntüye kavuşturuldu - Son Dakika
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