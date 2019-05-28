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Vatandaş isteyecek belediye yapacak

43 dakika önce

Düzce Belediyesi kent merkezi ve çevresinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

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Düzce Belediyesi kent merkezi ve çevresinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Whatsapp İhbar Hattı 0 530 052 93 73 nolu telefon sayesinde taleplerini anında belediye çalışanlarına iletebilecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri farklı lokasyonlarda eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırım taşlarının değişim, bakım ve onarımı, park ve bahçelerde bulunan kent mobilyalarının bakım ve yenilenmesi ile cadde ve bulvarlarda dolgu, yama işlemlerini sürdürüyor. Başta şehir merkezi olmak üzere çevre mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda Başkan Faruk Özlü şehrin genel görünümün yaza hazırlandığını belirterek "Belediye personelimiz sahadaki çalışmalarını dört koldan yürütüyor. Alt ve üst yapıda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespit ve müdahale çalışması yapıyorlar. 2019 yaz sezonu bizim için yeni yatırımlardan çok, mevcut imkanların kapasitesini artırmak üzere bakım ve onarım yılı olarak geçecek. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ekipler, kaldırım onarım, park ve bahçe bakımları ile asfalt yollarda ortaya çıkan bozulmalara anında müdahale ediyor. Bu çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

Çalışmaların detayı hakkında ayrıntılı bilgiyi ise Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu aktardı ve vatandaşların taleplerini Fen İşleri Müdürlüğü Whatsapp İhbar Hattı olan 0 530 052 93 73 telefona bildirmelerini istedi. Kasapoğlu: "Önümüzdeki dönemde kentimizin cadde, sokak ve kaldırımlarında oluşan hasarlar belediyemizin fen işleri bünyesinde kurulan bakım onarım ekipleri tarafından tamir edilecek. Yapacağımız çalışmada araç ve yaya ulaşımının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Kent bütününde deforme olmuş kaldırım taşları değiştirilecek ve yollarda oluşan çukurlar kapatılacak. Çalışmalar, yüksek nitelikli ulaşım akslarından başlanarak düşük kademeli sokaklara doğru ilerleyecek. Vatandaşlarımız, müdahale gerektiren noktaları resim ve adres bilgileri ile birlikte bakım onarım hattına Whatsapp' tan göndererek çalışmalarımıza katkı sağlayabilirler. Vatandaşlarımızın sürece dahil olması ile birlikte çalışmalarımız daha hızlı şekilde ilerleyecek. Evimiz diyerek yola çıktığımız Düzce'mizi hep birlikte güzelleştirelim" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
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