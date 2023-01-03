Adana'da sürücülerin arasında çıkan yol verme kavgasında kan aktı: Tır sürücü, minibüs şoförünü silahla vurarak katletti

Dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde yol verme meselesi nedeniyle minibüs şoförü Can Yüce ile tır sürücüsü Adem T. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

"ÖLÜYORUM BEN"

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü. Bu sırada tır sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldığı, yolcuların tır sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.