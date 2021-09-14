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Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor - Son Dakika

Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor

14.09.2021 08:37

Hükümet son dönemde vatandaşları isyan ettiren ev kiralarındaki artış için adım attı. Avrupa'daki gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde durulurken, çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor. Milletvekilleri illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletirken, kısa sürede alternatifli öneri paketi hazırlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisine sunulacak.

Kira fiyatlarında yaşanan artış için hükümet düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.

ÖNERİ PAKETİ HAZIRLANIP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son dönemde katlandı. Araştırmalar 81 ilde son bir yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya koydu. Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı. Milletvekilleri illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti. Sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre kısa sürede alternatifli öneri paketi hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AVRUPA MODELİ

Çalışmalarda Avrupa modeli üzerinde duruldu. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.

İNŞAAT ŞİRKETLERİ KİRAYA VERECEK EVLER YAPACAK

Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türkiye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından sıkıntılar bulunuyor. Çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor. Avrupa'da kiralık evleri şirketler vatandaşlar ile yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde kiralıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürede vatandaşın dairesinden çıkarılması söz konusu olmuyor.

Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vatandaş kira artışına isyan etti, hükümet Avrupa modelli çözüm üretti: Kiralık ev şirketleri geliyor - Son Dakika
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