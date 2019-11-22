Son Dakika Haberleri: Vatandaş mağdur olmasın diye vezneler hafta sonu da açık
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Vatandaş mağdur olmasın diye vezneler hafta sonu da açık

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesi vezneleri, 2019 yılı Çevre-Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri 2. taksitlerinin son gününün 2 Aralık olması nedeniyle kasım ayı sonuna kadar hafta sonları da açık olacak.

Vatandaş mağdur olmasın diye vezneler hafta sonu da açık, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi vezneleri, 2019 yılı Çevre-Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri 2. taksitlerinin son gününün 2 Aralık olması nedeniyle kasım ayı sonuna kadar hafta sonları da açık olacak.


Şehzadeler Belediyesi vezneleri, kasım ayı sonuna kadar hafta sonlarında da hizmet vermeye devam edecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2019 yılı Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinde son gününün 2 Aralık olması nedeni ile tahsilat veznelerinin hafta sonunda da hizmet vereceğini belirtti. Vatandaşların mağdur olmaması adına son günü beklememesi gerektiğini belirten Başkan Çelik, "Vergi ödemeleri nedeniyle veznelerimizde büyük bir yoğunluk beklemekteyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları adına veznelerimiz kasım ayı sonuna kadar cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek. Hafta içi iş yoğunluğu nedeni ile vergilerini ödeme imkanı olmayan vatandaşlarımız cumartesi veya pazar günleri gelerek vergilerini ödeyebilecekler. Bunun yanı sıra sistemimizde kayıtlı olan vatandaşlarımız ödemelerini belediyemizin resmi İnternet sitesinde bulunan e-belediyecilik sistemimiz üzerinden de güvenli bir şekilde yapabilirler. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz" dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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