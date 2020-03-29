'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı' - Son Dakika

'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'

6 saat önce

ERCİYES (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, maske kullanımıyla ilgili olarak, "Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı.

'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı', System.String[]

ERCİYES (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, maske kullanımıyla ilgili olarak, "Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, koronavirüs salgınından sonra artan maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgi kirliliği nedeniyle, birçok kişinin maske kullanımında hataya düştüğünü belirten Çetin, özellikle sağlık çalışanlarının kullanması gereken N95 türü maskelerin, dışarıda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Çetin, farklı tipte maskeler olduğunu hatırlatarak, "Cerrahi ve tıbbi maske olarak algıladığımız ve ameliyathanelerde rutin cerrahların giymiş olduğumuz var. Bunun dışında N95 diye tabir ettiğimiz sadece riskli teması olan ya da yoğun virüs ile karşılaşma ihtimali olan sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeler var. Bu, sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeleri vatandaşlarımızın alıp kullandığını ve bunların çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanmasına gerek olmadığı gibi, sağlık çalışanlarını da sıkıntıya sokabilecek biçimde buna tenezzül etmemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'MASKELER TEK SEFER KULLANILIP ATILMALI'

Maske kullanımında yapılan en ciddi hatanın ise, maskelerin su, alkol ya da kolonyayla yıkanarak tekrar tekrar kullanılması olduğuna dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Dünya Sağlık Örgütü hem Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin önerilerinde bu maskelerin tekrarlayan kullanımlarında asla yıkanmaması lazım. Bu maskeler yıkandığı zaman filtre edici özellikleri bozuluyor. Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Gözle görülmemiş küçük partikülleri süzmekle görevli olan bu maskeler yıkandıkları takdirde yapısı bozulduğundan dolayı koruyucu özelliğini yitirmektedir. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım. Bakanlık ve sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda maske kullanmaya özen gösterelim. Maskeler kullanıldıktan sonra belirli koşullarda tekrar kullanılabilir ancak biz bunu yalnızca sağlık çalışanları için uyguluyoruz."

'MASKELERİN DIŞ YÜZEYİ VİRÜS VE BAKTERİ YUVASI'

Maskelerin hatalı kullanımının, istenenin aksine enfeksiyon riskini artıracağını vurgulayan Çetin, "Enfeksiyon için maskeyi kullandığınız zaman havayı filtre ediyor ve filtre etme işlemini yapan dış yüzeyi virüs ve diğer bakteriler açısından kirli hale gelebiliyor. Siz maskeyi çıkartırken özellikle dış yüzeyine ellerseniz o mikroplar elinize geçebilir. O nedenle maskeyi çıkarırken mümkünse dış yüzeyine dokunmadan atmak lazım. Olur da dış yüzeyine dokunursanız mutlaka elinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde maskeyi çıkarırken dış yüzeyi kıyafetlerimize değebiliyor, bu da yine virüs ve bakterilerin kıyafetlerimize bulaşmasına neden oluyor. Bundan dolayı maske kullanırken asla elimizle dış yüzeyine dokunmayacağız. Çıkartırken de dış yüzeyine dokunmadan atmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:43 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Fransa'da Kovid-19'un Evanjelik Kilisesinden yayıldığı ortaya çıktı Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu         
18:29
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu         
17:51
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti         
17:24
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 22:33:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]