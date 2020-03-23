Vatandaş önlemlerden memnun; ama ekonomik endişe yüksek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul'da koronavirüse ilişkin algı, beklenti ve tutum araştırması yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2'si koronavirüsün kendisine ya da yakınlarına bulaşmasından endişe ediyor. Ülke ekonomisinin zarar göreceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 81,1. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin başında el yıkama gelirken, yüzde 64,3 merkezi ve yerel yönetimlerin aldığı önlemleri yeterli buldu.

Katılımcıların yüzde 57,8'i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu.

Yüzde 73 yeterince bilgiye sahip olduğunu düşünüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 73,6'sı koronavirüs hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünürken, yüzde 15,6'sı yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Yüzde 60,2 gelişmeleri televizyondan takip ediyor

Koronavirüsle ilgili gelişmeleri sosyal medya ve internet haber sitelerinden takip edenlerin oranı yüzde 37,7 oldu. Yüzde 60,2'si televizyonlardan takip ediyor.

Vatandaşlar yeterli önlem almıyor

Katılımcıların yüzde 64,3'ü merkezi ve yerel yönetimlerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor. Yüzde 55,1'i vatandaşların yeterince tedbirli davranmadığını ifade ediyor.

Önlemlerin başında el yıkama geliyor

Koronavirüse karşı alınan önlemlerde ilk üç sırayı sık sık ellerin yıkanması, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması ve kolonya kullanılması aldı.

Günlük hayatı kısıtlıyor

Koronavirüsün günlük hayatını etkilemediğini düşünenlerin oranı yüzde 12,9 oldu. Koranavirüsün günlük hayatı etkileme durumu için katılımcıların yüzde 37,5'i hareket alanının, yüzde 35,1'i ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığını belirtti.

En fazla gıda alış verişi yapıldı

Koronavirüs nedeniyle daha fazla alışveriş yapanların oranı yüzde 25,9 oldu. Bu kişilerin yüzde70'i gıda ürünlerini, yüzde 25,3'ü temizlik malzemelerini tercih etti.

4 kişiden biri kendisine yakın zamanda bulaşacağını düşünüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 4,7'si koronavirüsün kendisine bulaştığını düşünürken, yüzde 13'ü emin olmadığını belirtti. Ancak katılımcıların yüzde 25,1'i koronavirüsün yakın zamanda kendisine de bulaşabileceğini düşünüyor.

Toplumun yüzde 57,9'u oldukça endişeli

Koronavirüsten dolayı toplumun yüzde 57,9'u oldukça endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 18,1'i ise kısmen endişeli olduğunu ifade etti. Endişeli olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu.

Toplumda kaygı düzeyi yüksek

Araştırmaya katılanların yüzde 75,2'si koronavirüsün kendisine ya da yakınlarına bulaşma riskinden,

Yüzde 81,1'i virüs nedeniyle ekonomik sorunların yaşanılmasından,

Yüzde 70,4'ü eğitim hizmetinin aksamasından,

Yüzde 70,3'ü ise günlük yaşantısının daha fazla kısıtlanmasından,

Yüzde 41,6'sı yeterli düzeyde gıdaya erişilememesinden endişe duyuyor.

Ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 85.

Koronavirüs vakalarının artması bekleniyor

Araştırmaya katılanların yüzde 66,2'si Türkiye'de koronavirüs vakalarının artacağını, yüzde 17,4'ü ise azalacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 31,3'ü ülkemizde bir ay içerisinde koronavirüs vakalarının kontrol altına alınacağını düşünürken, kontrol sürecinin 2-3 ay süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,3.

Yüzde 24, sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istiyor

Katılımcılara koronavirüsle mücadelede başka ne tür önlemler alınması gerektiğine yönelik açık uçlu sorular da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 24'ü, 1-2 hafta süre ve belli saatlerde sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını dile getirdi.

Bunun dışında evden dışarıya çıkılmaması, temizliğe ve diğer kurallara uyulması gerekliliği, test sayılarının ve karantina uygulamalarının artırılması ile ekonomik yardımların yaygınlaştırılması öne çıktı.

Başka neler yapılmalı sorusunda tüm önlemlerin zaten alındığını söyleyenlerin oranı ise yüzde13 oldu.