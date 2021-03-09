Acemler Kavşağı'ndaki tüp geçit ve şerit genişletme çalışmaları trafiği rahatlatacak - Son Dakika

Bursa'da, Acemler Kavşağı'ndaki hayata geçirilen tüp geçit ve şerit genişletme çalışmalarının trafiği önemli ölçüde rahatlatacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla toplu taşımada her geçen gün kademeli olarak artış gerçekleşmeye devam ediyor.

Salgın öncesinde günlük ortalama 210 bin araç geçen Acemler Kavşağı'ndan salgın döneminde ise günlük ortalama 266 bin araç geçişiyle yüzde 27'lik artış yaşandı. Toplu taşımada ise 2019 ile 2020 yılları kıyaslandığında ortalama yüzde 50 azalma gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 3 ayının salgın öncesi dönem olduğu da dikkate alındığında geçen yıl nisan ayından bugüne kadar Bursa'da bireysel araçla ulaşım tercihi önemli ölçüde artış gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarının yanı sıra ulaşım yatırımlarına da devam ediyor. Toplu taşımada her geçen gün kademeli olarak artış gerçekleşmeye devam ederken Acemler Kavşağı'nda hayata geçirilen tüp geçit ve şerit genişletme çalışmalarıyla da önemli ölçüde kapasite artışı sağlanmış olacak.