Son Dakika Haberleri: Vatandaş şeffaflıktan memnun
Son Dakika Güncel Haber

Vatandaş şeffaflıktan memnun

5 saat önce

Keşan Belediyesi'nin iş yeri kiralama ve mal alım ihaleleri ile belediye meclisi toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınla şeffaf şekilde halkla paylaşmasını desteklediklerini bildirdi ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaş şeffaflıktan memnun, System.String[]

Pamuk Prenses Perde Sarayı Yetkilisi Fatma Gürses, "Belediye ile ilgili kiralama ve alım ihalelerinin Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanmasını çok olumlu ve doğru bir davranış olarak görüyorum. İhalelerin nasıl yapıldığını, hangi yerin nasıl kiralandığını ve hangi malın nasıl alındığını, kimin hangi şartlarda aldığını canlı yayınla görüyoruz. Bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyor ve uygulamayı doğru buluyorum." dedi.

Muhteşem Büfe Yetkilisi Ebru Bilik de Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ihalelerin canlı olarak yayınlanması ile ilgili şunları söyledi: "Hem çalışmalar hem de ihalelerin anı anına halka buluşturulması çok doğru ve yerinde bir uygulama. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu bu davranışından dolayı takdir ediyorum. Her şeyin şeffaf olarak paylaşılması çok güzel."

Kocaman Halıcılık Yetkilisi Orhan Koca ise ihalelerin canlı yayın ile paylaşılması hakkında şunları kaydetti: "Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun yaptığı yeni bir uygulama var. Biz vatandaş ve esnaf olarak daha önce bunu görmüyorduk. İhaleler, belediye meclisi toplantıları online sistemle halka açık şekilde yapılıyor. Bu uygulamayı vatandaş olarak takdir ediyorum. Yapılan bu şeffaf uygulama ile işler kapı arkalarında gizli şekilde yapılmamış oluyor. Şeffaflıkla birlikte her şey canlı yayında geliştiği için vatandaşın kafasında soru işareti de kalmamış oluyor. Toplantıların nasıl gerçekleştirildiği, ihalelerin kimlere ne şekilde ve ne şartlarda verildiği görülüyor."

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarına dava açacak Deren Talu'nun mayolu pozu takipçilerini heyecanlandırdı! Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti! Güzel modelin elleri sosyal medyada tartışma konusu oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaş şeffaflıktan memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]