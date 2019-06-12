Vatandaş şeffaflıktan memnun
5 saat önce
Keşan Belediyesi'nin iş yeri kiralama ve mal alım ihaleleri ile belediye meclisi toplantılarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınla şeffaf şekilde halkla paylaşmasını desteklediklerini bildirdi ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
Pamuk Prenses Perde Sarayı Yetkilisi Fatma Gürses, "Belediye ile ilgili kiralama ve alım ihalelerinin Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanmasını çok olumlu ve doğru bir davranış olarak görüyorum. İhalelerin nasıl yapıldığını, hangi yerin nasıl kiralandığını ve hangi malın nasıl alındığını, kimin hangi şartlarda aldığını canlı yayınla görüyoruz. Bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyor ve uygulamayı doğru buluyorum." dedi.
Muhteşem Büfe Yetkilisi Ebru Bilik de Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ihalelerin canlı olarak yayınlanması ile ilgili şunları söyledi: "Hem çalışmalar hem de ihalelerin anı anına halka buluşturulması çok doğru ve yerinde bir uygulama. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu bu davranışından dolayı takdir ediyorum. Her şeyin şeffaf olarak paylaşılması çok güzel."
Kocaman Halıcılık Yetkilisi Orhan Koca ise ihalelerin canlı yayın ile paylaşılması hakkında şunları kaydetti: "Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun yaptığı yeni bir uygulama var. Biz vatandaş ve esnaf olarak daha önce bunu görmüyorduk. İhaleler, belediye meclisi toplantıları online sistemle halka açık şekilde yapılıyor. Bu uygulamayı vatandaş olarak takdir ediyorum. Yapılan bu şeffaf uygulama ile işler kapı arkalarında gizli şekilde yapılmamış oluyor. Şeffaflıkla birlikte her şey canlı yayında geliştiği için vatandaşın kafasında soru işareti de kalmamış oluyor. Toplantıların nasıl gerçekleştirildiği, ihalelerin kimlere ne şekilde ve ne şartlarda verildiği görülüyor."
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