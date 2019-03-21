Son Dakika Haberleri: Vatandaş Sordu, Muharrem İnce O Soruyu Cevapladı

Vatandaş Sordu, Muharrem İnce O Soruyu Cevapladı

10 dakika önce

CHP'li Muharrem İnce Balıkesir'de seçim mitingine katıldı.

Vatandaş Sordu, Muharrem İnce O Soruyu Cevapladı, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce Balıkesir'de seçim mitingine katıldı. Bir vatandaşın "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin' sorusuna İnce, "Bende istiyorum" şeklinde cevap verdi.

CHP'nin seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e gelen Muharrem İnce, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde miting yaptı. Soğuk hava dolayısı ile katılımın düşük olduğu mitingde Muharrem İnce, iktidara yüklendi. Polislere 3600 gösterge için söz verdiğini hatırlatan İnce, iktidarın da bu sözü verdiğini ancak tutmadığını kaydetti. Konuşması esnasında ezan okununca İnce, konuşmasına ara verdi. Bu esnada mitinge katılan bir vatandaş Muharrem İnce'ye seslenerek "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin" diye soru sordu. CHP'li İnce ise, 'Bende istiyorum' şeklinde soruyu cevapladı.

Mitingin sonunda ise CHP'li Muharrem İnce, CHP Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek için vatandaşlardan oy istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Politika
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