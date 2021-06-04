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Vatandaş sosyal medyadan istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi - Son Dakika

Vatandaş sosyal medyadan istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi

04.06.2021 09:47
Vatandaş sosyal medyadan istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi, System.String[]

Başkan Büyükakın, kendisine sosyal medyadan ulaşarak, Dilovası Tepecik Mahallesi'nde bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin onarılmasını isteyen vatandaşın talebini yerine getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Vatandaşların sosyal medya üzerinden de şikayet ve çözüm önerilerini alan, taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, interaktif belediyecilik örneği sergiliyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A SOSYAL MEDYADAN ULAŞTI

Gebze ilçesinde yaşayan Nedim Kasım'ın, 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi oğlu Hakkı Serkan Kasım'ın anısına yaptırdığı çeşmenin zamanla bakımsızlıktan yıprandığını gören bir vatandaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a sosyal medya hesabından ulaşarak, durumu bildirdi. Başkan Büyükakın, duyarlı vatandaşın Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki çeşmenin tamir edilmesi yönündeki talebi üzerine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin, kısa sürede çatısı ve fayansları yenilenerek, boyası tamamlandı. Onarılarak güzel bir görünüme kavuşturulan çeşme, vatandaşların hizmetine yeniden sunuldu.

"DEPREMDE VEFAT EDEN OĞLUM İÇİN YAPTIRDIK"

Nedim Kasım, zamanla yıpranan çeşmenin onarımının yapılarak yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.1999 Marmara Depremi'nde Gölcük Değirmendere'deki evlerinin yıkıldığını, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi 22 yaşında oğlu Serkan'ın enkaz altında kalarak vefat ettiğini belirten Kasım, "Oğlumun adına bir hayır yapalım dedik. Babam Mehmet Kasım'ın zamanından dağdaki suyu borularla aşağı taşımıştı. Biz de bu suyun indiği noktaya çeşmeyi yaptırdık. Gelen geçen içsin, oğlumun amel defteri kapanmasın istedik. Çeşmeden su içenler, 'Allah razı olsun' deseler, bizim için yeter." diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZDEN ÖNCE DAVRANDI"

Çeşmenin zamanla yıprandığını, bazı art niyetli insanların da hor kullanarak zarar verdiğini ifade eden Kasım, şunları kaydetti: "Çeşmeyi onaracaktık ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden önce davrandı. Belediyemiz sağ olsun çeşmenin çatısını yeniledi, fayanslarını döşedi, boyasını aslına sadık kalarak yaptı. Bu Çeşme eski İstanbul - Ankara yolunun kenarında bulunuyor. İzmit'ten, çevre ilçelerden hatta İstanbul'dan insanlar gelerek bu çeşmeden su alıyorlar. Yazın özellikle çok kalabalık oluyor. İnsanlar bidonlarına su doldurmak için sıraya giriyor. Suyu çok tatlı, serinliği de yaz kış hep aynı. Maşallah bereketli su, yaz kış kesilmiyor."

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Nedim Kasım, çeşmeden faydalanan vatandaşların duasından, sevabından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da nasipleneceğini belirterek, "Şahsım, ailem ve Tepecik Mahallesi halkı adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun." dedi. Nedim Kasım, daha sonra kardeşi Metin Kasım ile çeşmeden su dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar da çeşmenin suyunun çok güzel olduğunu belirterek, Kasım'a teşekkür etti, oğlu için Allah'tan rahmet diledi. Tepecik Mahalle Muhtarı Tacettin Güler ve vatandaşlar da her zaman mahallelerine destek veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vatandaş sosyal medyadan istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi - Son Dakika


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