Vatandaş sosyal mesafeyi, esnaf maske kuralını hiçe sayıyor - Son Dakika

Vatandaş sosyal mesafeyi, esnaf maske kuralını hiçe sayıyor

-Semt pazarlarında ürküten görüntü

-Maskesiz esnaf, kameralara el salladı

-Vatandaş sosyal mesafeyi, esnaf maske kuralını hiçe sayıyor

DENİZLİ - Denizli'de, yeni normalleşme sürecinin başlaması ile semt pazarlarında alınan tedbirlerde bir bir sona erdi. Semt pazarlarında vatandaş sosyal mesafe, esnaf ise maske takma kuralını unuttu. Kimi esnaf ise kendisini maskesiz görüntüleyen kameralara el salladı.

Denizli'de, her gün farklı semtlerde kurulan semt pazarlarında korona virüs tedbirleri hiçe sayılıyor. Günde onlarca vatandaşın haftalık ve ya günlük alışveriş yaptığı durakların başında semt pazarları geliyor. Her gün onlarca kişi ile yüz yüze gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlarda ise bir kısmı maskesiz alışveriş yaparak ürünleri kendi seçerken alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralı ortadan kalkıyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirler normalleşme süreci ile adeta sona erdi.Maske takmayan bir pazar esnafı ise kendisini görüntüleyen kameraya el sallaması dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların ürünlere dokunma kısıtlaması ise neredeyse hiç uygulanmıyor. Pazar esnaflarının kimi ise bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinde tedbirlerin daha sıkı olduğunu dile getiren pazar esnafı Osman Bozkurt, "Vatandaşta pazarcıda korkuyor bundan ve kimde olup olmadığı da belli değil. Pazarlarda daha önce iyi tedbirler alınıyordu ama şimdi oda yok. Pazarların çıkışında mesela dezenfekte oluyordu, şuanda oda yok. Maske takılması zorunlu olduğu halde bazı vatandaşlarda maske yok. Sonuçta bu temas olarak da geçiyor vatandaşa. Sonuçta maske var ama parayı da elliyoruz. Günde 500 kişiyle para alışverişi yapıyoruz sonuçta" dedi.

"Satıcılarında maskeleri yok, mesafe diye bir şeyde yok zaten"

Kimsenin kurallara uymadığını dile getiren Betül Kırca, "Tedbirlere uyulmuyor ve burada da görüyoruz satıcılarında maskeleri yok, mesafe diye bir şeyde yok zaten. Biz kendi korumamızı alıyoruz, elimizde eldivenlerle ve maskelerle. Herkes kendi seçebiliyor ama biz eldivenlerle seçiyoruz" ifadelerini kullandı.