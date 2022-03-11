Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı - Son Dakika
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Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

11.03.2022 09:35

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı İstanbul'da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürürken, Cevizlibağ'da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürürken, Cevizlibağ'da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mega kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken Cevizlibağ D100 karayolunda ise trafiğin sorunsuz aktığı görüldü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Beyaza bürünen İstanbul dron ile görüntülendi.

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı
Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı
Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

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Cevizlibağ, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı - Son Dakika


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