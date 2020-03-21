Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü - Son Dakika

Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü

6 saat önce

İstanbul'da bulunan vatandaşların, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile devletin yetkili organlarından gelen 'Dışarı çıkmayın' çağrısına uymadığı görüldü.

Vatandaş uyarıyı dikkate almadı: İstanbul Boğazı çevresi kırmızı renge büründü, System.String[]

İstanbul'da bulunan vatandaşların, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile devletin yetkili organlarından gelen 'Dışarı çıkmayın' çağrısına uymadığı görüldü. Haftasonunu fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşlar, özellikle İstanbul Boğazı'nın Avrupa kısmında araçları ile yoğunluk oluşturarak, sahil yolunun kırmızı renkte görünmesine neden oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan ve devletin diğer organlarından vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor. Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın Avrupa kısmına akın etti. Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü. Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

İstanbul Boğazı, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:00 Kaynak: İHA

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