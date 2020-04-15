Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü - Son Dakika

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların "Evde kalın" çağrılarına uymayarak dışarı çıkıp Marmara Caddesi'ndeki banklarda oturması üzerine sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bütün bankları tek tek sökerek kaldırdı.

Tüm dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs dolayısı ile yetkililer vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyor. Avcılar'da "evden çıkmayın" uyarısına uymayan bazı vatandaşlar ise Marmara Caddesi'ndeki banklarda oturarak sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine harekete geçen Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bütün bankları sökerek kaldırdı. Ayrıca Marmara Caddesi'nin başına getirilen bir midibüsten sürekli olarak işi olmayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen anons yapıldı.

Vatandaşlar ise belediye ekiplerine bankların kaldırılmasından ötürü teşekkür etti.

(İHA)