Vatandaş uygun ödeme koşşullarıyla ev sahibi olacak - Son Dakika

Kentsel tasarımının tamamlandığı projelerin ilk etabında 300 konut Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e, 340 konut da Kızılhisar bölgesine inşa edilecek. Konutlar il genelindeki işçi, memur ya da emekli vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanarak ev sahibi olmasının önü açılacak.

Sanayi şehri Gaziantep'in yoğun göç nedeniyle artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 14 bin konut projesi devreye sokuldu. Kentsel tasarımı tamamlanan proje çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Özel Sektör iş birliğinde, Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yeni konut yapılacağı açıklandı. İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak.Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak.Ayrıca arsadan rant elde edilmesinin önüne geçmek için iki yıl içinde inşaatlarda bitirme şartı aranacak. Yapılan konutlarda kira ve satışlarda fiyatların aşağı çekilmesini sağlamak için de arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamalarının ardından Genel Sekreter Sezer Cihan konutların teknik süreci ve yol haritası konusunda bilgilendirme yaptı. Protokolde ise Gaziantep AK Parti milletvekillerinden Nejat Koçer ve Derya Bakbak yer aldı.

"KİRA VE KONUT SATIŞLARINDA FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN ARSA MALİYETLERİNİ BİZ GÖĞÜSLÜYORUZ"

Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgesinde yapılacak konutlar hakkında konuşan Şahin, "Arsa maliyetini aşağı çekecek ve bir yıllık zaman kaybını önleyecek bu projeyi iki yılda bitirme şartı arayacağız. Arsanın alınarak rant elde edilmesinin önüne geçilecek. Burokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, ruhsatlı ve iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalır. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz.

Biz, sosyal konut kapsamında 1+1 iken konutlarımız, aile nüfusunu baz alarak bu rakamların değişimini sağlayıp evlerin 2+1 vaziyetine getirdik. 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda bir mühendis bakışıyla şehrin imar master planı, ulaşım master planı ve iklim master planını çıkardık. Çünkü 'ben yaptım oldu' anlayışıyla değil, şehrin nereye gittiğine ilişkin bir düşünce alt yapısıyla başarılı sonuçlar alınabilirdi. Bu şehrin 2030 ve 2050 vizyonunda sosyolojisi ne olacak, kentsel tasarımı ne olacak, bu şehrin yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti nasıl artırılacak dediğimiz üç önemli hususa cevap verecek master planlarını hayata geçirdik.

Bütün şehirlere bakıldığında 1950 yıllarında iç göç ve akabinde sanayi şehirleriyle başlayan göçten kaynaklı olarak hızlı kentleşme gibi temel sorunla karşı karşıya kaldık. Burada iki husus var. Bir tanesi kentsel dönüşümle mevcut yapıları önlemek. İkincisi de gecekondulaşmanın ilerlemesini önlemek, tedbir almak. Bununla alakalı imar master planından çıkan sonucun gereğini yapmak. Çünkü master planlarından çıkan sonuçları somutlaştırmak çok önemli. Master planında gördüğümüz şudur ki şehrimiz olağanüstü yoğun bir şehir. Bunun için yaptığımız çalışmalardan Kuzeyşehir, bizim dönemimizde hayata geçti. 50 bin kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanını vatandaşın hizmetine soktuk.

Şehirler insan uzvuna benzer. Suyu iyi yönetmeniz lazım. Düzbağ projesi sayesinde kentin su problemini kökten çözdük. Kendi kurumsal kapasitemizi kullanarak sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz. 4 kat iyileştirilmiş kaliteli suyu şehrimizde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Şehirdeki ulaşım çalışmaları konusunda hala önemli aşama kaydedilmesi gereken sorunlarımız var. GAZİRAY hayata geçiyor. Böylelikle ulaşım problemi en aza indirgenecek. Tabi ulaşım da uzun vadeli düşünüldüğünde bir yere kadar gidiyor. Bu nedenle şehrin dizaynında konaklama ve üretim merkezlerinin birbirlerine yakın olmasına ilişkin projelerinde hayata geçirilmesi elzem" diye konuştu.

CİHAN: KONUT PROJESİNİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ELE ALIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin'in açıklamalarının ardından sunum yapan Genel Sekreter Sezer Cihan şunları aktardı: "Çalışmasına başlanılacak konutları etap etap hayata geçireceğiz. İlk etapta bine yakın konutun ihalesine çıkıyoruz. 300'ünü Kuzeyşehir'de, Güneyşehir'de yine 300 ve Kızılhisar bölgesinde de 340 adet konutun yapımına başlanacak. 14 bin konutun kentsel tasarımıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Projenin mimari, statik her türlü projesini hazırlıyoruz. Bina cephelerinin nasıl olacağı gibi en ince ayrıntılarını istişare ederek projelendiriyoruz. Ruhsatlarını hazırlıyoruz. Sosyal konut üretmek için süre koyuyoruz. 24 ay içerisinde konutların tamamlanma şartı var. Kendi yaptığımız alanlarda ihtiyacı ortaya çıkan sosyal donatı alanlarından okullara kadar bütün ihtiyaçları belirleyip yapımını gerçekleştiriyoruz."

KOÇER: KONUT AÇIĞINI EL BİRLİĞİ İLE DÜŞÜRECEĞİZ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ise konut projesine ilişkin şunları aktardı: "Üretilen her projenin yardımcısı ve destekçisiyiz. Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 14 bin rakamı önemli. Tabii bu şu an ki proje. Çalışmalar devam ediyor. İleride daha büyük projelerin beraber temellerini atacağız. Biz projelerin hazırlanma aşamasında büyükşehrin her zaman yanındayız. Gaziantep için üreten, çalışan, bir çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. El birliğiyle ve projelerle birlikte konut açığını askeri anlamda düşüreceğiz. Tabii Gaziantep hızlı büyüyen bir şehir. Kendi karakteristik özelliği olan, büyüme stratejisi ve başarıları olan bir şehir. Dolayısıyla bu şehri anlatıp yorumlarken, şehrin bu özelliklerini de çok iyi dile getirmek ve okumak gerekiyor. Hala şehrin kendi nüfus artışı devam ediyor. Konut sıkıntısının çözümündeki bu süreci bütün belediyeler ve TOKİ ile beraber edeceğiz."

BAKBAK: ÇOK GÜÇLÜ KONUT TEMELLERİMİZ VAR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak de lansmanda şunları söyledi: "Biz hepimiz aynı sahada aynı doğrultuda çalışıyoruz. Hepimiz Gaziantep için emek veriyoruz. Gaziantep ile ilgili ihtiyaçlar neler, yapılması gereken neler, siz basın mensuplarına gelen talepler neler bunlara bakıyoruz. Genellikle aynı sorunlar ön plana çıkıyor. Meclisin kapanmasından sonra hepimiz sahaya inip ihtiyaçları gördük. Gaziantep ile ilgili talepleri bakanlara iletiyoruz. Gaziantep'in nüfusu hızla artıyor ve geçmişe dönüp baktığımızda da çok güçlü bir konut temellerimiz var. Ama bir taraftan da yaşam standartları düşük gecekondularımız mevcut. Kentsel dönüşüm çalışmalarına baktığımızda yıkılan yapılar incelendiğinde birçok teknik olumsuzlukları gözlemliyoruz. Gaziantep artık bir sanayi şehri. Kimlikli yapılarımızla yapı standartlarını uygulayan, bir insanın yaşam standartlarını uygun, sosyal donatılarını gerçekleştiriyoruz artık. Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki bu sorunların altından kalkacağız."