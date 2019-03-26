Vatandaş Ve Esnaftan Yeni Pazar Yerine Tam Not

Yeni yerinde ilk kez geçtiğimiz Pazartesi Günü kurulan Gültepe Semt Pazarı, hem vatandaşlardan hem de pazarcı esnafından tam puan aldı. Eski pazar yerinin çok dar ve sıkışık olduğunu dile getiren esnaf ve vatandaşlar, yeni pazar alanının daha geniş ve ferah olduğunu söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Burada hem vatandaş rahat bir biçimde Pazar alışverişini yapabilecek hem de esnaflarımıza eşit ekmek dağılımı olacak" dedi.

"ÇOK SEVİNDİM"

Yaşlı olduğu için daha önce pazara çıkamadığını belirten bir vatandaş,yeni pazar yerini çok beğendiğini belirterek "Çok sevindim. Çok Teşekkür ederim" dedi.

Pazar olan beğenisini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederek dile getiren başka bir vatandaş ise "Allah yollarını açık etsin. Memnunuz, pekiyi oldu. Herkes rahat rahat geziyor" diye konuştu.

"ESKİDEN YÜRÜRKEN ŞEMSİYELERİN DEMİRLERİNE TAKILIYORDUK"

Eski Pazar yerinin çok sıkışık olduğunu belirten başka bir vatandaş, yeni pazar yerinin çok geniş olduğuna dikkat çekti. "Eskiden yürürken şemsiyelerin demirlerine takılıyorduk. Şimdi rahat,güzel. Memnunuz" dedi.

Eski pazar yerine 15.00'ten sonra girilemediğini belirten başka bir vatandaş da "Çocuk arabaları, kadınların Pazar arabaları nedeniyle geçemiyorduk. Buraya taşınması vatandaşı rahatlattı" şeklinde konuştu.

"HERKES EVİNE EKMEK GÖTÜREBİLİR"

Pazarın yeni yerine taşınmasının iyi olduğunu belirten bir pazarcı esnafı ise pazarcıların çoğunluğunun durumdan memnun olduğunu söyledi. "Herkes evine ekmek götürebilir. Daha

önceden mağduriyet çoktu. Evine ekmek götürebilen az kişi vardı. Şuanda pazarın konumu iyi" dedi.

Pazarın yeni yerine taşınmasının pazar esnafı ve vatandaş için iyi olduğunu ifade eden başka bir pazar esnafı, "Umarım herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

"KAZIM KURT'A BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pazarın taşınması ile ilgili konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Gültepe Pazarı'nın ilk kez kurulduğunu söyledi. Vatandaşların ve esnafın çoğunluğunun bu değişimden çok memnun olduğunu ifade eden Çiçek, "Dün pazarı yerleştirdik. Vatandaşların yüzde 100'ü, pazarcı esnafının yüzde 90'nı bu burumdan çok memnun. Daha önce pazarın kurulduğu sokaklar dardı. Vatandaşlar alışveriş yaparken zorlanıyordu. Pazarın taşındığı alan daha iyi ve nitelikli. Alan geniş, insanlar daha rahat alışveriş yapabiliyor. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte rahatlıkla Pazar alışverişini yapabiliyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bu değişikliği yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi. Pazar alanına pazarcı esnafının kimseye haksızlık yapılmadan yerleştirildiğini kaydeden Başkan Çiçek, yer dağıtımının adaletli bir biçimde yapıldığını vurguladı. Çiçek, "Listeler önceden neyse öyle devam ediyor. Komşu komşuya devam ediyor. Kimseye haksızlık yapılmadı" diye konuştu.

"ESNAFLARIMIZA EŞİT EKMEK DAĞILIMI OLACAK"

Pazarın taşınması ile ilgili olarak konuşan bir diğer isimde Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç oldu. Kılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2013 yılında Halk Caddesi'nden tramvay geçince, pazar yeri bir önceki yeri olan Cemevi'nin etrafına konuşlandırılmıştı. Herhangi bir düzen ve hiyerarşi olmadığı için hem vatandaşların alış veriş yapma zorluğu vardı hem de 600 esnafın olduğu yerde 60 kişinin istifade ettiği bir pazardı. Bunun çözümü için Odunpazarı Belediyesi'nden 2015 yılının sonunda gerekli sokakları istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de son onayıyla biz pazar yerini aldık. Burada hem vatandaş rahat bir biçimde Pazar alışverişini yapabilecek hem de esnaflarımıza eşit ekmek dağılımı olacak. Ben bize kolaylık gösteren Belediye Başkanlarımız Yılmaz Büyükerşen ve Kazım Kurt'a teşekkür ediyorum."