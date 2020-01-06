Vatandaş WhatsApp'tan gönderiyor, Biga Belediyesi çözüyor - Son Dakika

Biga Belediyesi, vatandaşlardan WhatsApp çözüm hattına gelen talep, şikayet ve önerileri çözüme kavuşturuyor.



Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atan Biga Belediyesi, 7/24 hizmet veren WhatsApp çözüm hattıyla vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini aciliyet sırasına göre çözüyor.



Vatandaşların gerek yazarak, gerek fotoğraf veya video göndererek direkt olarak ulaştırdığı istek, talep ve şikayetler ilgili birimlere aktarılıyor. İlçenin rahat ve huzurunu önemseyerek çalışan Biga Belediyesi, çözüm odaklı ve etkileşimi hedefleyip mesai kavramı gözetmeksizin 7/24 hizmet vermeye başlayan WhatsApp uygulamasıyla bildirilen sorunları gideriyor.



Ekiplerin soğuk hava koşullarına rağmen hem planlanan çalışmaları tamamladığını hem de WhatsApp çözüm hattından gelen isteklere cevap verdiğini belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "WhatsApp çözüm hattımız 7/24 esasıyla hizmet verirken, sahadaki ekiplerimiz de görevleri başında çalışıyor. Vatandaşlarımızdan WhatsApp çözüm hattımıza gelen bilgi, fotoğraflı veya videolu istek, şikayet ve düşünceyi ilgili arkadaşlarımız Belediyemizin tüm birimlerinin bağlı olduğu sisteme kaydını yaparak bir takip numarası atıyor. İstek veya şikayeti ise ilgili birimimiz sahadaki arkadaşlarımıza iletiyor ve takibini yapıyor. Problemin en kısa zamanda çözülmesinin ardından sorunun giderildiğine dair vatandaşımıza bilgi veriliyor. Vatandaşlarımız ne sorun varsa buradan ve Belediyemizin sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirler. Ayrıca mahalle toplantılarımız ve ziyaretlerimizde de kıymetli hemşehrilerimizden gelen istek ve önerileri de not ederek çalışmalarımıza tüm hızımız ve gayretimizle devam ediyoruz. Bizler birlikte yönetim anlayışını benimseyerek halkımızın düşüncelerini dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.



Vatandaşlar, 0530 133 18 60 telefon numaralı WhatsApp hattından hizmet alabiliyor. - ÇANAKKALE