Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!

27.05.2022 21:16

Van'da esnaf ziyaretinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, bir vatandaş ile İETT otobüslerine yapılan zamlarla ilgili konuştu. Vatandaşın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını ve bu sene 16 lira ödediğini söylemesi üzerine "3 kat olmaz, uyduruyorsun" cevabını veren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'ne telefon etti. Çift biletle ücretin 15 küsure geldiğini öğrenen İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu.

"3 KAT OLMAZ, UYDURUYORSUN"

Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü aradı.

Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla otobüs zammı polemiği

İETT MÜDÜRÜ VATANDAŞI DOĞRULADI

İETT Genel Müdürü ise konuyla ilgili olarak vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsure geliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla otobüs zammı polemiği

"DEMEK Kİ VATANDAŞ HAKLI YANİ"

İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500
İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: 'Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum' İmamoğlu, Van'da 1 Haziran'da Yargılanacağı Davayı Değerlendirdi: 'Yurdumuzun Yargıç ve Savcılarına Güvenmek İstiyorum' Vanlı Esnaftan Seyit Torun'a: 'İnşallah Bizi Bu Kötü Durumdan Kurtarırsınız' Vanlı Esnaftan Seyit Torun'a: 'İnşallah Bizi Bu Kötü Durumdan Kurtarırsınız'

İstanbul, Esnaf, İETT, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşa '3 kat olmaz' cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi! - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu!
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:29:37. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement