Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Bez Çanta Desteği

Vatandaşa Bez Çanta Desteği

59 dakika önce

MERSİN'in Mut İlçesi'nde, belediye tarafından yaptırılan bez çantalar pazar yerinde dağıtıldı.

Vatandaşa Bez Çanta Desteği, System.String[]
MERSİN'in Mut İlçesi'nde, belediye tarafından yaptırılan bez çantalar pazar yerinde dağıtıldı.

İlçede kurulan Cuma Pazarı'na eşi Nuran Yılmaz'la birlikte gelerek poşet dağıtımına katılan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, sağlıklı ve güzel çevre için başlatılan kampanyaya belediye olarak katkıda bulunmak için bir çalışma başlattıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, Sağlıklı ve güzel çevre için başlatılan kampanyaya Mut Belediyesi olarak katkıda bulunalım dedik. Poşetsiz ve naylonsuz bir dünya, güzel bir Mut için bez çantalar yaptırdık. Bugün pazarcılarımızla, alışveriş yapan insanlarımızla beraber naylonsuz ve poşetsiz güzel bir Mut kazanmak bunu başlattık dedi.

'DEVAMI GELECEK'

Başkan Yılmaz ilk etapta 5 bin adet çanta yaptırdıklarını, talep olduğu takdirde veya vatandaşlardan duyarlılık geldiği takdirde devamı yaptıracaklarını ifade ederek, Mut Belediye olarak bu kampanyaya önemsiyoruz. Türkiye genelinde bütün belediyelerde ve insanlarımızın da buna hassasiyetle bakmasını arzu ediyoruz. Mut'un geleceği için böyle bir imza attık diye konuştu.

Başkan Yılmaz ve eşi Nuran Yılmaz daha sonra pazarda vatandaşlarla sohbet ederek, belediye tarafından yaptırılan bez çantalarla pazar alışverişi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

Nebi Yılmaz, Mut, Güncel
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