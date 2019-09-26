Son Dakika Haberleri: Vatandaşa daha kaliteli hizmet için sahadaki çalışmalar incelendi
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Vatandaşa daha kaliteli hizmet için sahadaki çalışmalar incelendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Kırkağaç'ta ilçe şefliğini ziyaret etti.

Vatandaşa daha kaliteli hizmet için sahadaki çalışmalar incelendi, System.String[]

Abonelik işlemleri hakkında bilgi alan Akbaş, vatandaş memnuniyeti için ilçelerdeki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki çalışma ve faaliyetleri düzenli şekilde denetleyerek, hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Kırkağaç MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret etti.Akbaş'a, Kaçak Su Şube Müdürü Bayram Fidanoğlu eşlik etti. MASKİ İlçe Şefi Ahmet Ali Filiz ve endeks okuma personeli ile görüşen Akbaş, il genelinde koordinasyonu üst seviyede tutmak için çalıştıklarını belirtti. Akbaş, abonelik işleri noktasında personeller ile de bir araya gelerek, saha çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

"İlçelerle irtibatımız sağlam"

17 ilçeye sahip bir ilde, işleyişin düzenli şekilde devamı için koordinasyonun önemine değinen Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Yaptığımız iş gereği sürekli olarak ilçelerimizde yürütülen işleyişe hakim olmak ve kimi durumlarda gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Kırkağaç ilçemizde de daire başkanlığımız bünyesinde görev yapan personellerimiz ile görüştük. Yürüttüğümüz çalışmalar noktasında personelimizin de görüşlerini aldık. Bu sürecin de tabii ki en iyi bizzat sahada yürütülebileceğine inanıyor ve tüm çalışma planımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 17 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hepsi bizler için çok kıymetli. Onlara hep daha iyisini sunmak amacıyla ilçelerle irtibatımızı her zaman sağlam tutmak durumundayız" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kırkağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
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