Vatandaşa güleryüzlü ve çözüm odaklı hizmet

MASKİ İlçe Şefliğini de ziyaret eden Çevik, il genelindeki hizmetlerin vatandaşa sorunsuz bir şekilde ulaşması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile birlikte Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tesiste görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Çevik, atıksu arıtma ünitelerini tek tek gezerek incelemelerde bulundu. İlçenin evsel nitelikli atıksularını tüm yönetmeliklere uygun bir şekilde arıtarak, sağlıklı bir biçimde doğaya dönüşünün sağlandığını belirten Çevik, "9 bin metrekare alana kurulu olan Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisimizdeki işleyişi takip etmek amacıyla bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tüm süreçler kontrolümüz ve denetimimiz altında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde evsel nitelikli atıksu kirliliğini ortadan kaldırarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Manisa bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sorunsuz ve eksiksiz abonelik hizmeti

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gölmarmara MASKİ İlçe Şefliğine de ziyarette bulundu. Çevik, abonelik hizmetleri konusunda vatandaşın sorun yaşamaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirterek, personelin vatandaşa karşı güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet vermesi noktasında talimatlar verdi.