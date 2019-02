Vatandaşa Harcanması Gereken Bedelleri Dağa, Terör Örgütüne Göndermişler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önceki belediye başkanları maalesef devletin buraya gönderdiği, vatandaşa harcanması gereken bedelleri dağa, terör örgütüne göndermiş.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan önceki belediye başkanları maalesef devletin buraya gönderdiği, vatandaşa harcanması gereken bedelleri dağa, terör örgütüne göndermiş. Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hizmet etmediler." dedi.



Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Kurum, valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, insanların rahat ve özgür bir şekilde hareket edebilmesinin, vatan uğruna şehit ve gazi olan kahramanlar sayesinde olduğunu belirterek, Sur ilçesinde yaşanan olaylarda 71 güvenlik personelinin şehit, birçok güvenlik personelinin de gazi olduğunu hatırlattı.



Şehitlik mertebesinin en güzel makam olduğunu dile getiren Kurum, "Terör örgütü çukur kazdı, devletimiz bu çukuru kapattı. Kalpleri kırdılar, biz bu kalpleri fethetmek, buradaki yaşamı yeniden sürdürmek adına Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde devlet olarak seferber olduk. En kısa zamanda Diyarbakır Sur bölgesinde terör örgütünden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir sürece girdik. Bu süreçte vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye başladık." diye konuştu.



Terör örgütünün Diyarbakır'da tarihi, dini ve kültürel değerlere zarar vererek Diyarbakırlıların hafızasını yok etmeye çalıştığını, fakat devletin buna müsaade etmediğini aktaran Murat Kurum, "Cumali Atilla burada 2 senedir hizmet ediyor. Devletimizin buraya gönderdiği ödeneği Diyarbakır ve Diyarbakırlılar için harcadığınız zaman neler oluyor, buna hepimiz şahit oluyoruz. Bundan önceki belediye başkanları maalesef devletin buraya gönderdiği, vatandaşa harcanması gereken bedelleri dağa, terör örgütüne göndermiş." ifadelerini kullandı.



"AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliğiyle hizmet edeceğiz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime yönelik açıkladığı manifestoda 11 madde bulunduğunu anımsatan Kurum, bunların 8'inin çevre ve şehircilikle alakalı olduğunu dile getirdi.



Şehirlerin yaşam seviyesini yükseltme, deprem riski olan binaların dönüşümü, 81 ilin her birinde en az bir millet bahçesi kurmak, şehirlerin atık su ve yağmur suyu problemini çözmek ve marka şehirler yapmak üzere hazırlanan manifesto çerçevesinde şehirlere gittiklerini, kent protokolü ile görüştüklerini, istişare yaptıklarını ve projeleri hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Kurum, Sur ilçesindeki kentsel dönüşümle alakalı ihalesi yapılmayan ve yapımına başlanmayan proje kalmadığını vurguladı.



"İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliğiyle hizmet edeceğiz, şehirlerde dönüşmedik alan, fethedilmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmayacağız." diyen Kurum, 81 milyon vatandaşa hizmet etmek, şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak suretiyle projeleri sürdüreceklerini belirtti.



Murat Kurum, Diyarbakır'da 3 millet bahçesi yapacaklarını, bunlardan 2'sini teslim ettiklerini, birinin de eski Diyarbakır Stadı'nda oluşturulacağını anlattı.



31 Mart'taki seçimin Türkiye ve bölge için önemine değinen Kurum, seçim çalışmaları kapsamında her kapıya gidilmesi, her derdin ve talebin dinlenmesi gerektiğini, bu çerçevede kendilerinin de illeri ziyaret ettiklerini kaydetti.



Bakan Kurum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Cumali Atilla'nın Diyarbakır ve Diyarbakırlılar için ürettiği her projeyi desteklediklerini ve arkasında olduklarını aktardı.



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise insan için en değerli varlık olan canını, vatanın ve milletin selameti için gözünü kırpmadan veren şehitleri ve bu yolda gazilik unvanına yükselenleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.



Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın huzur beldesi olmasında en büyük katkıyı şehitlerin ve gazilerin sağladığını, onları her zaman hatırlayacaklarını aktaran Güzeloğlu, "Bu kararlılık ve inançla gelecek her gün inşallah daha güzel günleri yaşayacağız. Gelişmiş ve kalkınmış bir ülke idealine giderken bu yolda hizmet eden ve gönül verenler olacağız." şeklinde konuştu.



"Diyarbakır'ın evlatları biziz, terör örgütü PKK değil"



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de terör ve teröristle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, bu topraklarda yaşayan herkesin bu uğurda canını vermeye, şehitlerin yolunda gitmeye hazır olduğunu, terör örgütlerine ve onların arkasındaki karanlık güçlere haykırmak istediğini söyledi.



"Biz buradayız, varız. Diyarbakır'ın sahipleri biziz. Diyarbakır'ın evlatları biziz, terör örgütü PKK değil." diyen Eker, şöyle konuştu:



"Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. İslam medeniyetinin en kutlu beldelerinden biri olan Diyarbekir şehrini yakıp yıkmaya çalıştılar. Fatih Paşa Camisi'ni (Kurşunlu), kiliseleri yaktılar. Bu şehrin en güzel mimari yapılarının altına mayınlar döşediler. Yakıp yıkmak istediler. Aslında yakıp yıkmak istedikleri sadece duvarlardan ibaret değil, İslam ve bizim medeniyetimizin sembol delilini ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bu toplumun hafızasını ortadan kaldırmaya çalıştılar. Şehitler ve şehitlerin aileleri ile bu kahraman gaziler var olduğu sürece onlar emellerine ulaşamayacaklar."



Son 2 yıl hariç önceki dönemlerde devletin hizmet için kente gönderdiği paraların önceki yönetim tarafından terör örgütlerinin talepleri ve emirleri doğrultusunda başka işlerde kullanıldığını ifade eden Mehdi Eker, o dönemlerde belediyenin, terör örgütüne eleman devşirmenin bir aracı kurumu haline getirildiğini kaydetti.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatan, millet, devlet, bayrak, iman ve İslam için canlarını feda eden, şehitlik makamıyla nurlanan aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getirdi.



Atilla, "Şehitlerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan bir ülkede yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde vatanımızı korumalıyız, birbirimizi sevmeliyiz. Mukaddes değerlerimiz için bir araya gelip, kesinlikle aziz şehitlerimizin bize emanet ettiği yurdumuzu başkalarına çiğnetmeyeceğiz." dedi.



Bakan Kurum, daha sonra Kayapınar ilçesinde yapılan "Kent Meydanı"nı gezdi. Park içerisinde bulunan kitap kafeyi de ziyaret eden Kurum, burada ders çalışan gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı