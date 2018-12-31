Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Kar Ve Buzlanma Uyarısı

Vatandaşa Kar Ve Buzlanma Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Elazığ'da önümüzdeki üç gün boyunca da kar ve soğuk havanın etkisini göstermesi bekleniyor.

Vatandaşa Kar Ve Buzlanma Uyarısı, System.String[]

Etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya karşı Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, trafiğe çıkacak araçlara kışlık kar lastiği takmaları uyarısında bulunularak, araç sahiplerinin zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

Aşırı soğuk havalarla birlikte meydana gelen don ve buzlanmaya karşı dikkat çekilen açıklamada, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunularak, "Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında ana güzergahlar başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz ve muhtarımızla irtibat sağlanarak, ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:42 Kaynak: Bültenler

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