Son Dakika Haberleri: Vatandaşa kötü davranan pazarcıya verilen ceza pankartla duyuruldu
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Vatandaşa kötü davranan pazarcıya verilen ceza pankartla duyuruldu

32 dakika önce

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "Vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi.

Vatandaşa kötü davranan pazarcıya verilen ceza pankartla duyuruldu, System.String[]

Tekirdağ'da bir pazarcıya, "Vatandaşa kötü davranarak hileli satış yaptığı" gerekçesiyle bir hafta tezgah açmama cezası verildi. Ceza, tezgaha asılan pankartla duyuruldu.

Alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri, semt pazarında bir tüketicinin şikayeti üzerine, "vatandaşa kötü davrandığı ve hileli mal sattığı" gerekçesiyle bir esnafa 1 hafta tezgah açmama cezası verdi.


Cezalı pazarcının tezgahının bulunduğu alan demir bariyerlerle çevrilip "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." yazılı pankart asıldı.

Tekirdağ, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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