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Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika

Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı

05.11.2021 21:50

Bingöl ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözler sarf etti. Bu küfürden sonra Türkkan'ın yıllar önce attığı, "Ben küfür bilmem. 'Bin misli' diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" tweeti sosyal medyanın diline dolandı.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN VATANDAŞA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

YILLAR ÖNCEKİ TWEETİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise Lütfü Türkkan'ın 2013 yılında attığı tweeti gündeme getirdi. Türkkan'ın "Ben küfür bilmem. 'Bin misli' diye bir şey bilirim, hepsi o kadar" tweeti kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Vatandaşa sinkaflı sözler sarf eden Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı yeniden gündem oldu

Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı

Meral Akşener, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika
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