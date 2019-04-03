Vatandaşa Sorduk - 10 : Uber mi Taksi?

Vatandaşa Sorduk serimizin onuncu videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Uber mi Taksi mi diye sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin onuncu videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Uber mi Taksi mi diye sordu. İşte aldığımız o ilgi çekici yanıtlar.

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