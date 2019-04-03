Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 10 : Uber mi Taksi?

Vatandaşa Sorduk - 10 : Uber mi Taksi?

1 saat önce

Vatandaşa Sorduk serimizin onuncu videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Uber mi Taksi mi diye sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin onuncu videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara Uber mi Taksi mi diye sordu. İşte aldığımız o ilgi çekici yanıtlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:53 Kaynak: Youtube

Bünyamin Kara, Uber, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı 30 Bin Lira Kredi Çekip Miting Yapan Aday Sadece 14 Oy Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 10 : Uber mi Taksi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]