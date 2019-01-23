Vatandaşa Sorduk - 3: Bir Şey İcad Etseniz Bu Ne Olurdu?
42 dakika önce
Vatandaşa Sorduk serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve bir şey icad etseniz bu ne olurdu sorusuna yanıt aradık.
Vatandaşa Sorduk serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve bir şey icad etseniz bu ne olurdu sorusuna yanıt aradık.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:48 Kaynak: Youtube
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