Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 3: Bir Şey İcad Etseniz Bu Ne Olurdu?

Vatandaşa Sorduk - 3: Bir Şey İcad Etseniz Bu Ne Olurdu?

42 dakika önce

Vatandaşa Sorduk serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve bir şey icad etseniz bu ne olurdu sorusuna yanıt aradık.

Vatandaşa Sorduk serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve bir şey icad etseniz bu ne olurdu sorusuna yanıt aradık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:48 Kaynak: Youtube

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