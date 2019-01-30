Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 4: İnternetin Mucidi Kimdir?

Vatandaşa Sorduk - 4: İnternetin Mucidi Kimdir?

1 saat önce

Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.

Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:04 Kaynak: Youtube

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