Vatandaşa Sorduk - 4: İnternetin Mucidi Kimdir?
1 saat önce
Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.
Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:04 Kaynak: Youtube
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