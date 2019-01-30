Vatandaşa Sorduk - 4: İnternetin Mucidi Kimdir?

Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.

Vatandaşa Sorduk serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda sokağa çıktık ve internetin mucidinin kim olduğu sorusuna yanıt aradık.

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