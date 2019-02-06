Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 5: Hangi Marka Cep Telefonunu Kullanıyorsunuz?

Vatandaşa Sorduk - 5: Hangi Marka Cep Telefonunu Kullanıyorsunuz?

1 saat önce

Vatandaşa Sorduk serimizin beşinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda mühabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşa hangi marka cep telefonunu kullandığını sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin beşinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda mühabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşa hangi marka cep telefonunu kullandığını sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:19 Kaynak: Youtube

Bünyamin Kara, Genel
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