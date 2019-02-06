Vatandaşa Sorduk - 5: Hangi Marka Cep Telefonunu Kullanıyorsunuz?
1 saat önce
Vatandaşa Sorduk serimizin beşinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda mühabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşa hangi marka cep telefonunu kullandığını sordu.
Vatandaşa Sorduk serimizin beşinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda mühabirimiz Bünyamin Kara
sokağa çıktı ve vatandaşa hangi marka cep telefonunu kullandığını sordu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:19 Kaynak: Youtube
Markete Gitmeye Üşenen Rizeli, Evinin Balkonuna "Teleferik" Kurdu
İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı
Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki
Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi