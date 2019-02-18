Vatandaşa Sorduk - 6: Teknoloji Deyince Aklınıza Ne Geliyor?
1 saat önce
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara
sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: Youtube
CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek
Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı
Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi