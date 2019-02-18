Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 6: Teknoloji Deyince Aklınıza Ne Geliyor?

Vatandaşa Sorduk - 6: Teknoloji Deyince Aklınıza Ne Geliyor?

1 saat önce

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: Youtube

Bünyamin Kara, Genel
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