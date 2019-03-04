Vatandaşa Sorduk - 7 : Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e Gelmesi İyi Oldu Mu?
29 dakika önce
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.
Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:24 Kaynak: Youtube
Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında
Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı
Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı
Ölümden Son Anda Kurtuldu