Vatandaşa Sorduk - 7 : Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e Gelmesi İyi Oldu Mu?

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin altıncı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve vatandaşlara teknoloji deyince akıllarına ne geldiğini sordu.

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