Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk - 8 : Aileler Youtube'u Güvenli Buluyor Mu?

Vatandaşa Sorduk - 8 : Aileler Youtube'u Güvenli Buluyor Mu?

1 saat önce

Vatandaşa Sorduk serimizin yedinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve ailelere YouTube'u güvenli bulup bulmadıklarını, reklamlar konusunda ne düşündüklerini, MOMO ve Mavi Balina gibi oyunların çocuklarını nasıl etkilediğini sordu.

Vatandaşa Sorduk serimizin yedinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda muhabirimiz Bünyamin Kara sokağa çıktı ve ailelere YouTube'u güvenli bulup bulmadıklarını, reklamlar konusunda ne düşündüklerini, MOMO ve Mavi Balina gibi oyunların çocuklarını nasıl etkilediğini sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:00 Kaynak: Youtube

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