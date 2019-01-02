Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk: Bir Telefona 14 Bin TL Verilir Mi?

Vatandaşa Sorduk: Bir Telefona 14 Bin TL Verilir Mi?

1 saat önce

Vatandaşa sorduk serimizin ilk videosunda bir telefonu 14 bin TL verir misiniz diyoruz.

Vatandaşa sorduk serimizin ilk videosunda bir telefonu 14 bin TL verir misiniz diyoruz. İşte İstanbul'da sokaktaki vatandaşlara sorduğumuz sorumuz ve aldığımız güzel yanıtlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:49 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz? Futbolcu Emre Aşık'ın Yeni Barıştığı Eşi Canlı Yayında Sitem Etti: Evli Adama Meraklı İnsanlar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:52:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk: Bir Telefona 14 Bin TL Verilir Mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]