Vatandaşa Sorduk: Bir Telefona 14 Bin TL Verilir Mi?
1 saat önce
Vatandaşa sorduk serimizin ilk videosunda bir telefonu 14 bin TL verir misiniz diyoruz.
Vatandaşa sorduk serimizin ilk videosunda bir telefonu 14 bin TL verir misiniz diyoruz. İşte İstanbul
'da sokaktaki vatandaşlara sorduğumuz sorumuz ve aldığımız güzel yanıtlar.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:49 Kaynak: Youtube
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