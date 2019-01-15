Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Sorduk: Ücretli Hotspot Uygulamasını Nasıl Buluyorsunuz?

Vatandaşa Sorduk: Ücretli Hotspot Uygulamasını Nasıl Buluyorsunuz?

4 dakika önce

Vatandaşa sorduk serimizin ikinci videosunda 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren Turkcell abonelerinin hotspot için (eğer Hızlı Giriş özelliğini kullanmazlarsa) 9 TL ödeme konusunu ele alıyoruz.

Vatandaşa sorduk serimizin ikinci videosunda 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren Turkcell abonelerinin hotspot için (eğer Hızlı Giriş özelliğini kullanmazlarsa) 9 TL ödeme konusunu ele alıyoruz. Sokağa çıktık ve vatandaşa ücretli hotspot uygulaması hakkında ne düşünrdüklerini sorduk. İşte aldığımız yanıtlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:03 Kaynak: Youtube

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